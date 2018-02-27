Melbourne'de bir tren istasyonu peronunda iki erkek çırılçıplak soyunarak cinsel ilişkiye girdi. Ülkede bu konu hakkında ciddi tartışmalar yaşanırken, görüntülerde ilişkiye giren iki erkeğe diğer yolcuların şaşkınlık içerisinde baktığı görülüyor.

Avustralya'nın Melbourne kentinde bulunan bir tren istasyonunda kaydedilen görüntüler şok etkisi yarattı. Videoda iki erkeğin, tren istasyonunun ortasında, etrafında bulunanlara hiç aldırmadan çırılçıplak bir şekilde cinsel ilişkiye girdiği görülüyor.

İLİŞKİYE GİRMEDEN ÖNCE DANS

Olay, Flinders Cadde İstasyonu'nda meydana geldi. İki erkek, meraklı bakışlara aldırmadan önce dans etti. Sonrasında ise istasyonun en kalabalık anlarından birinde tamamen soyunan iki erkek cinsel ilişkiye girdi. O sırada istasyonda bulunan bir vatandaş görüntüleri kaydetti.

UYARDILAR AMA KİMSEYİ TAKMADILAR

Yaşları 22 ve 25 olan iki erkek, Geçtiğimiz Cumartesi günü saat 11.00'de istasyonda ilişkiye girerken, diğer yolculardan bazıları tepki göstererek onları uyardı. Ancak hiç kimseye aldırmayan ikili takmadan ilişkiye devam etti. Yaşlı bir kadın, yaşadığı olayın şoku ile daha önce hiç böyle bir şey görmediğini, ve bunu da görmek istemediğini söyledi. O anları bazı yolcular şok içerisinde izlerken, bazıları da gülerek eğlendi.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

İki erkek, önlerinden tren geçtiği sırada da cinsel ilişkiye devam ederken, istasyondan çıkarken 2 adet saksıyı da çaldı. Bunun üzerine mahkemeye çıkarılan iki erkek, hem uygunsuz davranışlarından hem de hırsızlık suçundan tutuklandı.

Not: Videoyu yayın ilkelerimiz gereği yayınlayamıyoruz.