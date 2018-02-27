İzmir’in Kemalpaşa İlçesi’nde kadrolu olarak çalışan bir işçi, destek Hizmetleri’nde ki görevinden Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü’ne alınınca belediye binasının çatısına çıkıp intihar etmeye kalkıştı. İşte detaylar…

İzmir’in Kemalpaşa İlçesi’nde belediyede Destek Hizmetleri’nde çalışmakta olan ve kadrolu olan S.D, buradaki görevinden alındı ve Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü’nde evrak takip işine verildi. İşindeki bu değişimin ardından ise belediye binasının çatısına çıkan S.D intihara kalkıştı ve çatıya oturup ayaklarını aşağıya salladı. Ardından da aşağıda bekleyen vatandaşlara derdini anlattı. O esnada ise çatıda bulunan polis ekipleri S.D’nin bir anlık dalgınlığından faydalandı ve onu hemen yakalayarak çatıdan aşağıya indirdi.

DAHA ÖNCEDE İNTİHARA KALKIŞTI

Yaşanılan bu olay sonrasında ise Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu bir açıklama yaptı ve bu işçinin daha önce de iş yerinin değiştirilmesinden dolayı intihara kalkıştığını belirtti. S.D’nin Destek Hizmetleri bölümünde çalıştığını fakat Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü’nde evrak takibi yapacak olan işçiler arasında bir boşluk olduğunu ve bu yüzden kendisini oraya aldıklarını söyleyen Uğurlu, olayın sadece bundan ibaret olduğunu belirtti. S.D’nin görev yerinin değiştirilmesinden dolayı böyle bir harekette bulunduğunu ve psikolojik sorunları olduğunu dile getiren Kemalpaşa Balediye Başkanı Arif Uğurlu, S.D’nin bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ettiğini söyledi ve bu hareketinden dolayı kendisine ceza verilmeyeceğini de söyledi.