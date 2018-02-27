Hatay’da Amanos Dağlarından Türkiye’ye sızmaya çalışan bir teröristin ölü ele geçirilmesi üzerine olayı duyan Hataylı vatandaşlar silahlarını kuşanarak terörist avına çıktı. Olayı duyan güvenlik güçleri duruma müdahale etti.

Hatay Kırıkhan ilçesinde Amanos Dağlarından Türkiye’ye sızmaya çalışan bir teröristin ölü ele geçirilmesi sonucunda vatandaşlar silahlarını kuşanarak terörist avına çıktı. Olayı haber alan güvenlik güçleri olaya müdahale etti.

TÜRKİYE’YE SIZMAYA ÇALIŞAN TERÖRİST ÇATIŞMADA ÖLDÜRÜLDÜ

Alınan bilgilere göre, Suriye Hassa ilçesi Akbez Amasonlar Kırsalı Işgıncık Tepe mevkiinde Türkiye’ye sızmaya çalışan bir PKK’lı terörist tespit edildiği ve teröristin Türk askeri ile çıkan çatışmada ölü olarak ele geçirildiği öğrenildi. Ölü ele geçirilen teröristin üzerinden 5 tane şarjör, 2 tane roketatar sevk fişeği, 1 tane Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 tane termal dürbün, 2 tane el bombası ve 2 tane sırt çantası ele geçirildi.

VATANDAŞLAR SİLAHLARI KUŞANIP TERÖRİST AVINA ÇIKTI

Öte yandan PKK’lı teröristin Hatay Amanos Dağlarından Türkiye’ye sızmaya çalıştığını öğrenen Hataylı vatandaşlar bölgeye akın etti. Silahlarını kuşanan vatandaşların araçlarıyla konvoylar oluşturduğu öğrenildi. Bölgeye gelerek Türk askerinin teröristi etkisiz hale getirdiğini öğrenen vatandaşların rahat bir nefes aldığı öğrenildi. Bölgede başka terörist olup olmadığını öğrenmek için bölgeyi taramak isteyen vatandaşlara güvenlik güçleri izin vermedi. PKK’lı teröristin kimliğinin belirlenmesi ve otopsisi için cesedinin Adli Tıp Morguna kaldırıldığı bilgisine ulaşıldı.