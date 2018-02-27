ABD’de yaşayan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen 20 yaşındaki genç kadın iki farklı maddeyi bir araya karıştırarak içmesi sonucunda halüsinasyon görerek gözlerini kendi elleriyle oydu.

ABD’nin Güney Carolina eyaletinde 20 yaşında olduğu öğrenilen bir genç kadının iki uyuşturucuyu bir birine karıştırarak içmesi sonucunda kendi elleriyle kendi gözlerini oyarak kör kaldı.

GÖZLERİNİ FEDA ET SESLERİ DUYMUŞ

20 yaşındaki genç kadının 6 Şubat tarihinde Kaylee Muthart isimli bir kadın tarafından bir kilisenin yakınlarında çığlık çığlığa bulundu. Genç kadının bulunduğunda ellerinin iki gözünü kapatmış şekilde olduğu belirtildi. Konuyla ilgili alınan bilgilerde, genç kadının ‘maht’ adı verilen maddeyi esrarla karıştırarak içtiği daha sonrada halüsinasyonlar görmeye başladığı öğrenildi. Daha sonra kafasının içinde ‘gözlerini feda’ et diye yankımalar duymaya başlayan genç kadının kendini kaybederek elleriyle iki gözünü de yuvalarından çıkarmaya çalıştığı ve kanlar içinde kaldığı öğrenildi.

GÖZLERİ KÖR OLDU

Genç kadının hastaneye kaldırıldığı ve burada tedavisi sürerken olay yerine polis çağırıldığı öğrenildi. Doktorlar genç kadının gözlerinin ikisinin de tamamen kör kaldığını belirtti. Olayın sosyal medyada hızla yayılması ve büyük yankı uyandırması sonucunda uyuşturucu maddenin verdiği etkiyle iki gözünü oyarak kör kalan talihsiz kadının bundan sonraki hayatında ona rehberlik etmesi için kampanya başlatılarak yaklaşık 7 bin dolar para toplandığı öğrenildi.