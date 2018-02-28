ABD Dışişleri’nden yapılan son açıklamada, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen ateşkes kararının tüm Suriye’yi kapsadığı belirtilirken Türkiye’nin mutabakatı tekrar okuması gerektiğine dair ifadeler kullanıldı. İşte detaylar…

ABD’den yeni bir Afrin skandalı daha geldi. ABD Dışişleri Sözcüsünden yapılan son açıklamada, BM’nin aldığı ateşkes kararının tüm Suriye’yi kapsadığı ve Türkiye’nin mutabakatı tekrar okuması gerektiği ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE ZEYTİN DALI’NI KAPSAMIYOR DEMİŞTİ

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından Suriye’de yaşanan olaylar ve özellikle Doğu Guta’da yaşanan katliamlar nedeniyle insani ateşkes kararı almıştı. Alınan bu karar sonrasında Türkiye’den hemen bir açıklama yapıldı ve BM tarafından verilen ateşkes kararının Afrin Zeytin Dalı harekatını kapsamayacağını aktarmıştı. Türk askeri ve Özgür Suriye Ordusu birliklerinin Suriye’de sadece terör örgütlerine karşı mücadele ettiği belirtildi.

MUTABAKATI OKUMA TAVSİYESİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünden yapılan açıklamada, Afrin'de terör örgütlerine karşı Zeytin Dalı harekatını gerçekleştiren Türkiye'nin BMGK'nın 15 üyesinin oy birliğiyle aldığı ateşkes kararını iyice okuma tavsiyesinde bulundu.

30 GÜN GEÇERLİ OLACAK

BMGK taraından verilen ateşkes kararının 30 gün boyunca geçerli olacağını söyleyen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, bu karar kapsamına Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin dalı harekatınında girdiğini ve Tütkiye'nin BMGK'nın tasarısını yeniden okuması gerekriğini ileri sürdü.