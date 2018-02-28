TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışması Survivor 2018’in ikinci haftasında bir eleme heyecanı daha geride kaldı. Survivor’a kötü bir başlangıç yapan gönüllüler takımı üst üste iki kez dokunulmazlık oyununu kaybederek takımlarından bir kişiyi daha adadan göndermek zorunda kaldı. Peki, Survivor 2018 27 Şubat’ta adaya veda eden isim kim oldu? İşte detaylar….

Survivor 2018’in ikinci haftasında gönüllüler takımından adaya veda eden isim belli oldu. Survivor’a kötü bir başlangıç yapan gönüllüler takımı yarışın henüz çok başında takımlarından bir kişiye daha veda etmek zorunda kaldı.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLMUŞTU?

Survivor 2018’in son oynanan dokunulmazlık oyununda isimleri yazılan yarışmacılar Cumali, Ramazan, Gizem ve Birsen olmuştu. Acun ılıcalı2nın ada konseyinde yaptığı açıklamada gönüllüler takımına veda eden isim belli oldu. İzleyicinin meraklı bekleyişi sürerken yarışmanın sunucusu Acun Ilıcalı, SMS oylamasında rakiplerinden en az oyu alarak yarışmaya veda eden ismin Gizem olduğunu açıkladı. Gizem gönüllüler takımına erken veda eden isimlerden biri oldu.

HAFTANIN PERFORMANS BİRİNCİLERİ AÇIKLANDI

Öte yandan her hafta erkekler ve kadınlar arasında performans birincisi seçileceği daha önce yarışmacılara açıklanmıştı. Yapılan ada konseyinde haftanın performans birincilerinin erkeklerden ünlüler takımından Ümit Karan ve Adem olduğu kadınlardan ise gönüllüler takımından Yağmur ve ünlüler takımından Damla oldu. Performans birincisi olan 4 ismin ödül olarak kek yiyecekleri belirtildi.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com