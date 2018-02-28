﻿ Konya’da Şok Olay! 8 Yaşındaki Kuzenine Yanına Yatınca Cinsel İstismarda Bulundu

Konya’da Şok Olay! 8 Yaşındaki Kuzenine Yanına Yatınca Cinsel İstismarda Bulundu

Konya’da uyur gezer rahatsızlığı olan 8 yaşındaki bir küçük kız gece 17 yaşındaki kuzeninin olduğu odaya gidip yattı. O gece ise kuzeninin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti ve 17 yaşındaki gece 4 yıl 5 ay hapis cezası verildi. İşte detaylar…

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Konya’da Şok Olay! 8 Yaşındaki Kuzenine Yanına Yatınca Cinsel İstismarda Bulundu
Konya’da Şok Olay! 8 Yaşındaki Kuzenine Yanına Yatınca Cinsel İstismarda Bulundu Tarih: 2018-02-28 Saat: 13:10:33
Güncelleme : 2018-02-28 13:10:33

Konya’da uyur gezer rahatsızlığı olan 8 yaşındaki bir küçük kız gece 17 yaşındaki kuzeninin olduğu odaya gidip yattı. O gece ise kuzeninin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti ve 17 yaşındaki gece 4 yıl 5 ay hapis cezası verildi. İşte detaylar…

Konya’da duyanları şok eden bir olay yaşandı! Konya’da 2016 yılında dayısına ailesi ile birlikte misafirliğe giden 8 yaşındaki H.B, uyur gezer rahatsızlığı olduğu için gece uyku halinde kalktı ve 17 yaşında olan A.Y isimli kuzeninin yattığı odaya gidip onun yanına yattı. Olayın üzerinden 6 ay geçmesinden sonra ise kendi evlerinde rüyasından korku içerisinde uyanan küçük kız o geceyi annesine anlattı ve kuzeninin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Durumu öğretmenine de söylediği öğrenildi.

YARGITAY CEZASINI ONARSA TUTUKLANACAK

H.B’nin devamsızlığının artmasından sonra ise öğretmeni annesini arayıp durumu anlattı ve okul yönetimine de durumu söyleyince olay emniyete taşındı. Gözaltına alınan A.Y ise ifadesi sonrasında serbest bırakıldı. Mahkemeye taşınan olayın görüldüğü davada ise anne S.B, o gün misafirliğe gittiklerini yaşanılan olayı sonradan öğrendiğini söyledi ve yeğeninden şikayetçi olmadı.

Daha sonra ise A.Y söz aldı ve söylenenlerin gerçek dışı olduğunu belirterek, kuzenine cinsel istismarda bulunmadığını söyledi ve suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti ise tutuksuz yargılanan A.Y’ye 4 yıl 5 ay hapis cezası verdi. Yargıtay’ın ise cezayı onaması durumunda A.Y tutuklanarak cezaevine gönderilecek.

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