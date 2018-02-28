İstanbul Tuzla’da öğretmenler tarafından dövüldükten sonra çıplak halde tuvalete sokulan kız ve erkek çocuklar toplu halde tuvalete sokulduğu görüntüler sonrasında bakanlık harekete geçti. İşte detaylar…

Olay, İstanbul Tuzla’da bir özel anaokulunda meydana geldi. Kız ve erkek çocukların öğretmenleri tarafından dövüldüğü görüntülerde dövülen öğrencilerin daha sonra çıplak halde tuvalete sokulduğu görüldü. Yaşanan skandalı okulda çalışan temizlik görevlisi ortaya çıkarırken ortaya çıkan skandalla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlattı.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ AİLELERE GÖNDERDİ

İstanbul Tuzla’da yer alan özel bir anaokulunda çekilen görüntüler herkesin kanını dondururken yaşanan olayı anaokulunda çalışan temizlik görevlisi ortaya çıkardı. Öğrencileri döven öğretmenlerin daha sonra kız ve erkek öğrencileri tuvalete çıplak halde soktukları görüldü. Anaokulunda çalışan temizlik görevlisi Zeynep Atasever’in yaşananları görüp daha fazla dayanamamasının ardından öğrencilere uygulanan şiddeti görüntüleyip bu görüntüleri çocukların aileleriyle paylaştı.

KAFALARINA VURARAK AZARLIYORLAR

Ortaya çıkan skandal görüntülerde, anaokulunda görevli olan bir öğretmenin ders esnasında öğrencilerine bağırarak boyama yapmayan bir öğrencisinin kafasına vurarak bağırıyor. Öğretmenlerin istediklerini yapmayan öğrencilere bağırarak azarladıkları görüntülerde yer alıyor.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Skandal görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Söz konusu anaokulunda yaşananlarla ilgili soruşturma başlatan bakanlık okulun sahibi olan Güler M.’nin ise anaokulunu kapatarak ortadan kaybolduğu öğrenildi.