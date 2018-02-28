TV8'in renkli yarışması Yemekteyiz'de haftanın finali gününe adım adım yaklaşılırken yeni haftanın üçüncü gün yarışmacısı Tuğba Hanım rakiplerine en güzel ve lezzetli yemeklerini sunmak için mutfağa girdi. Peki Tuğba Hanım yemeklerini 3 saatlik sürede yetiştirebildi mi? Tuğba Hanımın evinde neler yaşandı? Tuğba Hanım rakiplerinden kaç puan aldı? İşte detaylar...

TV8 YEMEKTEYİZ 28 ŞUBAT 2018 TUĞBA HANIMIN EVİNDE NELER YAŞANDI?

Yemekteyiz'in yeni haftasının üçüncü gün yarışmacısı Tuğba Hanım rakiplerine ilk olarak Minestrone çorbası ikram etti. Ara yemek olarak muska böreği sunumu yapan Tuğba Hanımın çorbası ve ara yemeği genel olarak beğenilmedi. Ana yemeğinde beğendili bonfile sunan Tuğba Hanımın yemekleri çok yağlı bulundu. Mevsim salatasında yağı ve tuzu eksik olan Tuğba Hanımın son ikramı olan krem brüle tatlısı da yarışmacılar tarafından beğenilmedi.

TV8 YEMEKTEYİZ TUĞBA HANIMIN PUNAI

Tuğba Hanım yemeklerini misafirlerine sunmasının ardından Batıkan Beyden 4, Canan Hanımdan 4, Dilek Hanımdan 3 ve Semih Beyden 4 puan alarak gününü toplamda 15 puanla tamamladı. Yemekteyiz'in yarın yayınlanacak bölümünde yeni haftanın genç yarışmacısı Batıkan Bey yarışacak.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com