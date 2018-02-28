Akit TV’de sunduğu sabah programında TSK sivilleri öldürüyor iddialarına tepki gösteren ve ardından da Sivil öldürecek olsak Etiler'den, Cihangir'den, Nişantaşı'ndan başlarız" sözleri ile bir skandala imza atan Akit TV sunucusu hakkında jet hızı ile iddianame hazırlandı. Akit TV sunucusu hakkında 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Akit TV'de sabah saatlerinde yayınlanan "Gün Başlıyor" programının sunucusu Ahmet Keser'in skandal sözleri hakkına savcılık jet hızı ile iddianame hazırladı. Keser’in "Basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hapsi istendi.

JET HIZI İLE İDDİANAME HAZIRLANDI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık, hazırladığı iddianamede Keser hakkında "basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası istedi.

MAHKEME İDDİANAMEYİ KABUL ETTİ

Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi savcılık tarafından Keser hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti. Yakın zamanda sunucu Keser’in sanık olarak yargılanmasına başlanacağı öğrenildi.

NE DEMİŞTİ?

Akit TV sunucusu Ahmet Keser, dün sabah canlı yayın sırasında TSK’nın Afrin’de sivilleri öldürüyor iddialarına tepki göstermiş, "Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız, Nişantaşı, Etiler... Değil mi? Yani bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) var'' diyerek büyük bir skandala imza atmıştı.