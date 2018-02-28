Muğla Milas ilçesinde yer alan Kocaçay Deresi’nden geçmeye çalışan bir aracın yağmur sularına kapılarak denize sürüklendiği öğrenildi. Yaşanan olayda, 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken 1 kişininse kayıp olduğu öğrenildi.

Olay, Muğla Milas ilçesinde yer alan Kocaçay Deresi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, dereden geçmeye çalışan bir araç sel sularına kapılarak denize sürüklendi. Araç içinde bulunan bir kadın hayatını kaybederken sulara kapılarak kaybolan eşini arama çalışmaları devam ediyor.

EKİPLER KAYBOLAN ŞAHSI BULMAK İÇİN SEFERBER OLDU

Muğla Milas ilçesinde akşam saatlerinde saatler 19.15’i gösterirken içinde iki kişinin bulunduğu bir araç Kocaçay Deresi’nden geçmeye çalışırken yağmur sularına kapılarak denize sürüklendi. Olay jandarmaya bildirilirken ihbarın ardından UMKE, 112 Sağlık ekipleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve MUSKİ ekipleri bölgeye yönlendirildi.

1 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU, 1 KİŞİ KAYIP

Olay yerine intikal eden arama kurtarma ekipleri 48 AAV 96 plakalı araç içinde kimseyi bulamazken olayı gören bir şahsın sel sularına kapılan 55 yaşlarında bir erkek ve bir kadın gördüğünü söyledi. Ekipler başlattığı çalışma sonucunda olayın yaşandığı bölgeye 800 metre ilerde Fidan Gümüş’ün cesedine ulaştı. Öte yandan araç sürücüsü olan ve cesedi bulunan kadının eşi olan Sinan Gümüş’ü arama çalışmalarının da devam ettiği öğrenildi. Arama kurtarma çalışmalarına havadan sahil güvenlik helikopteri ile de eşlik edildiği öğrenildi.