Şubat ayı geride kalıp Mart ayına giriş yapılırken altın fiyatları dengeleri değiştirecek bir başlangıçla güne giriş yapıyor. Mart ayında düşüşe geçen altın fiyatları hem alıcısını hem de yatırımcısını şaşırtırken altın fiyatlarındaki düşüşlerin ne kadar süreceği soruları yükselmeye başladı. İşte 1 Mart 2018 güncel altın fiyatları…

1 Mart 2018 Perşembe gününde altın fiyatları hem yeni aya hem de yeni güne gerilemeyle başladı. Düşüşe geçen altın fiyatları hem alıcısını hem de yatırımcısını şaşırtırken altın fiyatlarında yaşanan düşüşün ne kadar süreceği soruları gelmeye başladı. Ekonomi analistlerinin değerlendirmelerine göre, altın fiyatlarında yeni ayla birlikte başlayan düşüş ilerleyen günlerde yerini yine yükselişe bırakacak ve bu yükseliş altın alıcıları yeniden hayal kırıklığına uğratacak. Altın piyasasında yaşanan hızlı değişimlerin dengeleri yeniden değiştireceğini belirten analistler fiyatlarda geriye dönük bir yükseliş görülebileceği belirtiliyor. İşte 1 Mart 2018 Perşembe altın fiyatları ve detayları…

1 MART 2018 ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞE GEÇTİ

1 Mart 2018 Perşembe gününde çeyrek altın 263,56 lirayla yeni aya ve yeni güne giriş yapıyor. Gram altın 161,07 liradan alıcısını bulmaya başlıyor. Tam altın 1.051 lira, yarım altın ise 527,12 liradan alıcısını bulmaya başlıyor. Cumhuriyet altını 1.078 liradan işlem görmeye başlarken altının ons fiyatı 1.317 lirayla güne giriş yapan altın çeşidi oluyor. Beşli altın 5.238 lira ve 22 ayar bilezik fiyatları 147,01 liradan vitrinlerdeki yerini buluyor.