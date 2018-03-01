Ünlü model Cansu Taşkın’ın geride bıraktığımız günlerde dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’nun kendisine mesaj attığını ve İspanya’ya davet ettiğini söyleyerek Ronaldo’dan gelen bu teklifi kabul etmediğini iddia etmişti. Taşkın’ın bu açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düştü.

Ünlü model Cansu Taşkın’ın dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo hakkında söyledikleri magazin gündeminde çok konuşulmasına neden oldu. Taşkın’ın Ronaldo’nun kendisine mesaj atarak İspanya’ya davet ettiğine dair açıklamaları sosyal medyanın da gündemine oturdu.

‘BENİ MADRİD’E DAVET ETTİ AMA GİTMEDİM’

TV8 ekranlarında canlı olarak yayınlanan ve magazin gündemlerini ele alan ‘Gel Konuşalım’ programında gündeme gelen ünlü model Cansu Taşkın’ın Ronaldo’nun kendisine mesaj göndererek İspanya’ya davet ettiğini söylediği mesajları değerlendirdi. Taşkın, Ronaldo’nun kendisine mesaj atarak İspanya’ya davet ettiğini ancak kendisinin bu isteği kabul etmediğini söyledi. Daha sonra yine kendisine mesaj atarak filminin galasına davet ettiğini söyleyen Taşkın, Ronaldo ile hala arkadaşlıklarının sürdüğünü ve arada bir konuştuklarını söyledi. Programda Seda Akgül’ün kendisini taklit emesine öfkelenen Cansu Taşkın, kendisine gelen sert yorumlara da tepkisiz kalamayarak yasal yollara başvurduğunu duyurdu.

‘RONALDO BİLE BENİ TANIR’

Program sunucusu Seda Akgül’e tepki gösteren Cansu Taşkın, sosyal medya hesabı Instagram’ın hikaye bölümünde Ronaldo’nun kendisine gönderdiğini iddia ettiği mesajlardan birini paylaşarak Seda Akgül’e cevap verdiğini söyledi.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com