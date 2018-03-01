Rusya Güvenlik Konseyi’nde gündeme gelen "ABD, YPG bölgesinde 20 üs kurdu" iddiasının hemen ardından ABD’den yeni bir hamle geldi. ABD, Suriye-Irak sınırındaki El Tanf askeri üssüne 600 asker sevk etti.

Rusya Güvenlik Konseyinin bu gün gündeme getirdiği iddia şok etkisi yaratmıştı. İddiaya göre ABD, Suriye'de YPG tarafından kontrol edilen bölgede yaklaşık 20'ye yakın askeri üs kurdu. Bu iddialar gündemi çalkalarken, ABD’den yeni bir hamle geldi. ABD, Suriye- Irak sınırındaki El Tanf bölgesine Özel kuvvetlerden oluşan 600 Amerikan askerini sevk etti.

SINIRA 600 ABD ASKERİ SEVK EDİLDİ

ABD, deniz kuvvetleri ve özel kuvvetlerden oluşan zırhlı araç destekli muharip 600 askerini Suriye - Irak sınırındaki Tanf bölgesine gönderdi. 600 askerin özel kuvvetlerden oluştuğu, zırhlı araçlarla birlikte bölgeye geçtikleri öğrenildi.

EL TANF ASKERİ ÜSSÜ 2 YIL ÖNCE KURULMUŞTU

Irak ile Suriye arasında bulunan ve sınır geçişlerini kontrol etmeyi hedefleyen El Tanf askeri üssü iki yıl önce kurulmuştu. Bu üste ABD’nin Suriyeli muhaliflere askeri eğitim verdiği biliniyordu. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, 2017 yılının sonunda yaptığı bir açıklamada ABD'nin Suriye'deki El Tanf üssünde DEAŞ'lı teröristleri eğittiğini de iddia etmişti.

RUSYA’DAN BOMBA İDDİA

Rusya Güvenlik Konseyi bugün bomba bir iddiayı da gündeme getirdi. Rus basınında yer alan haberlere göre, ABD Suriye'de terör örgütü YPG'nin kontrol ettiği bölgede bugüne kadar 20'ye yakın askeri üs kurdu. Ayrıca Rusya, ABD’nin terör örgütü YPG’ye binlerce tır dolusu silah yardımı yaptığını da iddia etti.