İstanbul’un Fatih İlçesi’nde oturan Nezir T., daha önce tehditler savurduğu eşine “Sana öyle bir acı yaşatacağım ki” dedi ve bu sözlerinin ardından ise 10 yaşındaki oğlunu 12 yerinden bıçaklayarak katletti. İşte haberin detayı…

İstanbul’un Fatih İlçesi’nde yaşayan Nezir T., şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşinden boşandı ve bu boşanmanın ardından ise sürekli eşine çocuğu üzerinden tehditler savurmaya başladı. Son olarak da eşine “Sana öyle bir acı yaşatacağım ki” dedi ve ardından da 5 Kasım 2017 tarihinde 10 yaşında olan oğlu Yiğitcan T.’yi 12 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Oğlunu öldürmesinin ardından ise kısa sürede yakalanan baba Nezir T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PLANLI OLARAK YAPTI

Olayın davası ise İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkemeye katılan anne Neriman T. ile önce psikolog ile görüştürüldü ve ondan sonra ifadesinin alınmasına karar verildi. Mahkemede konuşan anne Neriman T., eşinin daha önceden de kendisine tehditlerde bulunduğunu söyledi ve bir kere de evde gazı açık bırakarak çocuğunu öldürmeye kalktığını kendisinin eve polisler ile gittiğinde buna şahit olduklarını söyledi. Oğluna yoğurt yedirdiğini ve o sırada eşinin kapıyı kilitleyip kendisini dışarı salmadığını söyleyen Neriman T., polis ekiplerinin kapıyı kırarak içeriye girdiğini ve bu sayede çıkabildiğini söyledi.

Bu olayın ardından ise eşinin kendisine “Sana öyle bir acı yaşatacağım ki bunu hiç unutmayacaksın” dediğini belirtti ve ardından da oğlunu öldürdüğünü söyledi. Eski eşinin her şeyi planlı yaptığını belirten Neriman T., şikayetçi olduğunu da dile getirdi. Mahkeme heyeti ise 15 yıla kadar hapsi istenilen Nezir T.’nin tutuklu kalmasına karar verdi ve davayı başka bir tarihe erteledi.