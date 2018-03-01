YPG bölgesine 20 üs kuruldu iddiaları ABD’yi harekete geçirdi ve ABD, Suriye-Irak sınırı El Tanf askeri üssüne 600 asker sevk etti.

Rusya Güvenlik Konseyi tarafından ABD’nin Suriye’de YPG tarafından kontrol edilmekte olan bölgeye yaklaşık 20’ye yakın askeri üs kurduğu iddiaları sonrasında ABD’den kritik bir hamle geldi. Bu iddiaların ardından ABD, 600 askerini Suriye-Irak sınırında yer alan El Tanf bölgesine gönderdi.

SINIRA 600 ABD ASKERİ SEVK EDİLDİ

Ortaya çıkan iddiaların ardından kritik bir adım atan ve harekete geçen ABD, Suriye-Irak sınırında yer alan Tanf bölgesine deniz kuvvetleri ve özel kuvvetlerden oluşmakta olan zırhlı araç muharip 600 ABD askeri sevk ettiği öğrenildi.

SINIR GEÇİŞLERİNİN KONTROL EDİLMESİ HEDEFLENİYOR

Öte yandan sınırda yer alan El Tanf askeri üssünün iki yıl önce kurulduğu bilinirken bu üs ile sınır geçişlerinin kontrol edilmesinin hedeflendiği belirtiliyor. Aynı zamanda ABD’nin bu üste Suriyeli muhaliflere eğitim verdiği de biliniyor. Öte yandan ABD’nin bu askeri üste DEAŞ’lı teröristlerinde eğitim gördüğü iddiaları ortaya çıkmıştı. Bu iddia ise 2017 yılında Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov tarafından öne sürülmüştü. Son olarak yine Rusya Güvenlik Konseyi tarafından ABD’nin Suriye’de terör örgütü YPG’nin kontrol ettiği bölgeye şimdiye kadar 20’ye yakın askeri üs kurulduğu öne sürülmüştü. Bunun yanında Rusya Güvenlik Konseyi’nden gelen açıklamada, ABD’nin YPG’ye iler düzeyde gelişmiş silahlar da tedarik ettiği iddia edildi.