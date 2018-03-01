TV8'in sevilen ve renkli yarışması Yemekteyiz'in haftanın finali bölümüne sadece 1 gün kala yeni haftanın en genç ismi Batıkan Bey bugün rakiplerini evinde ağırladı. Genç ve sessiz kişiliğiyle dikkat çeken Batıkan Beyin rakiplerine nasıl bir menü hazırlayacağı kadar yemeklerinin beğenilip beğenilmeyeceği de büyük bir merak konusu. Peki, Batıkan Beyin evinde neler yaşandı? Batıkan Bey rakiplerine nasıl bir menü sundu? Batıkan Bey rakiplerinden kaç puan aldı? İşte detaylar...

TV8 YEMEKTEYİZ 1 MART 2018 BATIKAN BEYİN EVİNDE NELER YAŞANDI?

Haftanın dördüncü günü yarışmacısı olan Batıkan Bey rakiplrine ilk olarak kremalı mantar çorbası ikramı yaptı. Batıkan Beyin çorbası genel anlamda beğenilmedi. Ara sıcak olarak suşi lahmacun sunumu yapan Batıkan Beyin lahmacunu genel olarak beğenildi. Ana yemeğinde abant kebabı ve bulgur pilavı ikram eden genç uarışmacının abant kebabının tadının kebapla alakası olmadığı söylendi. Gavurdağı salatası ikramı yapan yarışmacının salatası beğeni aldı. Son olarak tahinli cevizli kebap tatlısı ikramı yapan Batıkan Beyin tatlısı da çok fazla beğenilmedi.

TV8 YEMEKTEYİZ 1 MART 2018 BATIKAN BEYİN PUANI

Haftanın en genç ve sessiz yarışmacısı Batıkan Bey, Canan Hanımdan 5, Tuğba Hanımdan 10, Semih Beyden 5 ve Dilek Hanımdan 5 puan alarak gününü toplamda 25 puanla tamamladı.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com