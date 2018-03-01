İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde sıcak saatler yaşandı. Uyuşturucu şüphelisi olarak yakalanan bir şahsın kaçmak istemesiyle başlayan kovalamaca da polislerin art arda havaya ateş açtığı görüldü. Polis ekiplerinin şüpheli şahsı emniyete 100 metre ileride yakaladığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi’nde oldukça hareketli dakikalar yaşandı. Uyuşturucu şüphelisi olarak gözaltına alınan bir şüphelinin emniyet müdürlüğü önünde polislerden kaçmaya çalıştığı anlarda filmleri aratmayan kovalamaca başladı.

POLİS ART ARDA HACAYA ATEŞ AÇTI

Olayla ilgili alınan bilgilere göre, Narkotik Şube ekipleri tarafından uyuşturucu şüphelisi olarak gözaltına alınan Emre Ç. isimli şahıs bugün sat 15.20 sularında sağlık kontrolü için hastaneye götürüldüğü esnada polislerin elinden kurtularak kaçmaya çalıştı. Şüpheliyi kovalamaya başlayan polis ekiplerinin havaya art arda ateş açmaya başladığı öğrenildi.

SİLAH SESLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Filmleri aratmayan kovalamaca sonucunda kaçan şüpheli Emre Ç., emniyet müdürlüğünden 100 metre ileride yakalandı. Silah seslerini duyan çok sayıda polis emniyetin girişinde toplanarak güvenlik önlemleri alırken yakalanan şahsın sağlık kontrolü için hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Öte yandan kovalamaca yaşanırken çevredeki vatandaşlarında büyük korku ve paniğe kapıldığı öğrenildi. Silah seslerini duyan vatandaşlar korku ve panikle etrafa kaçışırken polis ekiplerinin şahsı yakaladığı esnada bazı vatandaşların olay yerine gelerek meraklı bakışlarla neler olup bittiğini anlamaya çalıştığı görüldü.