Alınan son dakika bilgisinde Afrin kırsalında güvenlik güçleri ve teröristler arasında çıkan çatışma sonucunda şehit ve yaralılar olduğu bildirildi.

Afrin’den gelen son dakika bilgisinde, güvenlik güçleri ve teröristler arasında çıkan sıcak çatışma sonucunda şehit ve yaralıların olduğu bildiriliyor. Şehit ve yaralı sayısı hakkında henüz net bir bilgi verilmezken teröristlerin ateş altına aldığı bölgedeki yaralı askerlerin bölgeye gönderilen helikopterlerle tahliye edilerek Hatay’daki çeşitli hastanelere sevk edildiği öğrenildi.

3 ASKRİMİZ ŞEHİT OLDU 7 ASKERİMİZ YARALI

Afrin'dn acı haber geldi. Teröristler ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 3 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz yaralandı.