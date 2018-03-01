Kartal’da bir sitede, anne ve babasını defalarca bıçaklayarak öldüren zanlı kaçtı. Polis ekipleri eve geldiklerinde, anneyi giriş kapısında, babayı da salonda kanlar içerisinde buldu. Anne ve babasını katlettikten sonra kaçan zanlının yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kartal Uğur Mumcu Mahallesi Zambak Sokak'ta bulunan bir sitede, dün akşam meydana gelen olay dehşete düşürdü. Sitenin 10. katındaki dairede, henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan tartışma sonucunda bir kişi annesi Hatice Ö. ve babası Bülent Ö.’yü defalarca bıçaklayarak katletti. Komşular, gece evden gelen gürültüleri duydu ancak müdahale etmedi. Gün boyu aileden ses çıkmayınca, durum polis ekiplerine bildirildi.

ORTALIK KAN GÖLÜNE DÖNDÜ

Polis Ekipleri eve geldiklerinde anne Hatice Ö’yü giriş kapısının bulunduğu bölümde, baba Bülent Ö.’yü ise salonda kanlar içinde buldu. Yapılan incelemede çiftin bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Polis ekipleri bile gördükleri manzara karşısında şoke olurken, evin bir çok yerinde de kan olduğu görüldü. Daire çevresinde güvenlik önlemleri alan ve çiftin komşularını da uzaklaştıran polisler inceleme yaptı. Kaçan şüphelinin yakalanması, olayda kullanılan cinayet aletinin bulunması için de çalışma başlatıldı.