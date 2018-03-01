Antalya'da, 17 yaşındaki O.A., 16 yaşındaki arkadaşı M.B.’ye fotoğrafını çektirdikten sonra cebindeki mektubu fırlattı ve 40 metre yüksekliğindeki falezlerden atladı. Ağır yaralı olarak kurtarılan O.A. hastanede tedavi altına alındı.

Antalya'da Karaalioğlu Parkı’nda arkadaşı M.B. ile oturan O.A., bir süre sonra arkadaşından falezlerde fotoğrafını çekmesini istedi. Fotoğraf çektiren O.A. daha sonra cebindeki mektubu arkadaşına doğru fırlattı ve yüksekliği yaklaşık 40 metre olan falezlerden aşağıya atladı. Bu sırada şoka giren M.B, bağırarak çevrede bulunan vatandaşlardan yardım istedi.

KIZ ARKADAŞI VE AİLESİ İLE SORUNLAR YAŞIYORDU

M.B. panik halinde bir yandan da arkadaşının yanına gitmeye çalışırken, falezlerden düşmesin diye çevredeki vatandaşlar onu durdurdu. Gözyaşlarına boğulan M.B., arkadaşının ailesi ve kız arkadaşı ile sorunlar yaşadığını dile getirdi. Fotoğraf çekerken arkadaşının bir anda falezlerden atladığını söyleyen genç, 'Meğer son fotoğrafını çektiriyormuş' dedi.

AĞIR YARALI OLARAK TEDAVİ ALTINA ALINDI

Deniz polisi ihbar üzerine olay yerine gelerek Falezlerden atlayan O.A.’yı sıkıştığı kayalıklardan çıkardı. Ağır yaralanan genç, önce botla Kaleiçi Yat Limanı’na götürüldü. Burada kendisini bekleyen sağlık görevlileri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra O.A., ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.