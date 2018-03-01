Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı operasyonu kapsamında temizlediği 82 yerleşim biriminde YPG’li teröristlerin yaşları 7 ila 13 arasında değişen toplam 211 çocuğu katlettiği ve çocuklarla beraber katlettikleri sivil sayısının 417 olduğu öğrenildi.

TSK ve ÖSO birliklerinin Suriye’nin Afrin bölgesinde devam ettirdiği Zeytin Dalı operasyonu kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin teröristlerden temizlediği 82 yerleşim biriminde YPG’li teröristlerin bu bölgelerde 211’i çocuklardan oluşan toplamda 417 sivili katlettiği ortaya çıktı.

HAZIRLANAN RAPORLARDA ORTAYA ÇIKTI

TSK’nın teröristlerden temizlediği bölgelerde YPG’nin yaptığı sivil katliamların istihbarat birimleri tarafından hazırlanan tam 25 sayfalık raporla ortaya çıkarıldığı ve kanıtlandığı da belirtildi. Öte yandan alınan bir diğer bilgilere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin teröristlerden temizlediği biri belde, 75’i köy, 6’sı köy altı yerleşimi olan bölgelerde yaşları 7 ila 13 arasında değişen 211’i çocuk olmak üzere toplamda 417 sivili öldürdü.

KADIN VE ÇOCUKLARI KATLETTİLER

YPG’li teröristlerin kendilerine destek olmamalarıyla suçladıkları kadın ve çocukların da aralarında yer aldığı 417 sivili öldürdüğü raporlar resmi olarak hazırlanırken Türk istihbarat birliklerine ulaştığı öğrenilen yaklaşık 35 ailenin teröristlerin evlerini silahla basarak 44 çocuğu kaçırdığını ihbar etti. Kaçırılan çocukların fotoğraflarını da Whatsapp üzerinden istihbarat birimlerine ulaştırdıkları öğrenilen ailelerin çocuklarının bulunmalarını bekledikleri öğrenildi. Öte yandan terör örgütlerinin alıkoyarak çatışma bölgelerine gönderdiği yaklaşık 500 çocuk bulunuyor.