Suriye Afrin kentinde TSK ve ÖSO birlikleri tarafından 28 Ocak 2018 tarihinde başlatılan Zeytin Dalı operasyonu kapsamında son olarak teröristler ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Arif Demirel’in nişanlı olduğu ve 30 Ağustos tarihine nikah tarihi aldığı öğrenildi. Şehit Uzman Çavuş’un son yaptığı paylaşımsa herkesi gözyaşlarına boğdu.

Afrin Zeytin Dalı operasyonu kapsamında 1 Mart 2018 tarihinde terörist unsurlarla güvenlik güçleri arasında çıkan sıcak çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Arif Demirel’in sosyal medya hesabı Facebook’tan yaptığı son paylaşım yürekleri dağladı.

30 AĞUSTOS’A NİKAH TARİHİ ALMIŞTI

Zeytin Dalı operasyonu kapsamında Afrin’de teröristlerle çıkan çatışmada hayatını kaybeden Uzman Çavuş Arif Demirel’in nişanlı olduğu ve 30 Ağustos 2018’e nikah tarihi aldığı öğenildi.

‘NASİPTE VARSA DÖNERİZ’

Son olarak sosyal medya hesabı Facebook’ta yaptığı paylaşım ortaya çıkan şehit Uzmann Çavuş Arif Demirel’in paylaşımında, kendisine ait olan kamuflajlı bir fotoğrafını paylaşarak üzerine ‘Nasipte varsa döneriz sevdiklerimize. Başlasın görev. Jandarma Özel Harekat’ notunu paylaştığı görüldü. Şehidimizin son paylaşımı görenleri gözyaşlarına boğdu.

ŞEHİT ARİF DEMİREL’İN ACI HABERİ KASTAMONU’YA ULAŞTI

Aslen Kastamonulu olan şehit Uzman Çavuş Arif Demirel’in İzmir Bornova’da yaşamını sürdürdüğü öğrenildi. Kısa bir süre önce nişanlandığı öğrenilen şehidimizin 30 Ağustos 2018 için nikah tarihi aldığı öğrenilirken Afrin kırsalında çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Arif Demirel’in acı haberi Kastamonu’da yaşayan ailesine ulaştı.