Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından sözleşme imzalanarak yetiştiricilere satılacak olan 300 baş küçükbaş hayvan başvuruları bugün son buluyor. İşte 300 baş koyun için başvuru detayları…

Hem koyun sayısını hem de et üretimini arttırmak amacıyla başlatılan proje kapsamında, sözleşmeli küçükbaş hayvancılık sözleşmeli üretim modeline başvurular devam ederken söz konusu başvuruların bugün son bulacağı duyuruldu.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

Söz konusu projenin başvurusunu yapmak için TİGEM’in www.tigem.gov.tr sitesine girerek başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Başvuruların bugün son bulacağı ve başvuru yapmak isteyenlerin vakit kaybetmeden başvurularını gerçekleştirmeleri konusunda son açıklamalar yapılırken başvuru yapacakların proje kapsamında sunulan şartlarda olmaları gerektiği bir kez daha hatırlatıldı.

BAŞVURU YAPANLAR 3 IRK KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TERCİH EDEBİLECEK

Öte yandan projeye başvuru yapanların yalnızca 3 ırktan oluşan küçükbaş hayvan tercihi yapabilecekleri bilgisi verilirken söz konusu proje için elektronik ortamı tercih edecek olan kişilerin Akkaraman, Morkaraman, İvesi, Merinos, Eşme Koyunu, Karakaya, Kıl Keçisi ve Halep Keçisi gibi küçükbaş hayvan tercihi yapabilecekleri belirtildi. Aynı zamanda bu hayvanlardan yerli ırk küçükbaş hayvanların Türkiye’den olacağı ancak Türkiye’den karşılanamayacak olanların yurt dışından temin edileceği bildirildi.

ÜRETİCİYE 300 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN

Proje kapsamında üretici başına 300 küçükbaş hayvan verileceği ve bu proje sayesinde 500 bin anaç hayvan temini yapılmasının hedeflendiği de verilen bilgiler arasında.