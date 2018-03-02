Afrin’den gelen 8 şehit haberinin acısı yüreğimizi yakarken, çatışmadan da kahreden detaylar geldi. Alınan bilgilere göre 1083 rakımlı tepede, 100 kişilik terörist grup pusuda bekledikleri tünellerden çıkarak askerimize ağır silahlarla saldırdı.

Zeytin Dalı harekatında dün gelen acı haberler Türkiye’yi yasa boğdu. 8 askerimizin şehit olduğu çatışmada, teröristlerin hain yanı bir kez daha gözler önüne serildi. Afrin kırsalındaki 1083 rakımlı tepede yaklaşık 100 kişilik terörist grup, saklandıkları tünellerden çıkarak ağır silahlarla güvenlik güçlerine saldırdı. Güvenlik güçlerine destek için havalanan ATAK helikopterinin de saldırıda isabet aldığı öğrenildi.

İLK SIZMA GİRİŞİMİ PÜSKÜRTÜLDÜ

Hatay'daki Akbaba Hudut Karakolu'nun karşısında bulunan Afrin'in kuzeybatı kırsalında, Mehmedli, Bilalko ve El Maski köylerinin arasındaki 1083 rakımlı tepeye teröristler dün sabah sızma girişiminde bulundu. Bu girişim Jandarma ve Polis Özel Harekât timleri ile korucular tarafından püskürtüldü.

İKİNCİ SIZMA GİRİŞİMİNDE AĞIR SİLAHLAR KULLANDILAR

Havanın sisli olmasını fırsat bilen hainler, bu defa da öğle saatlerinde kalın beton duvarlarla örülmüş tünellerden sızma girişiminde bulundu. Ağır silahlarla düzenlenen saldırıya güvenlik güçleri anında karşılık verdi.

ATAK HELİKOPTERİ DE İSABET ALDI

1083 rakımlı tepeye güvenlik güçlerine destek için takviye birlikler sevk edildi. Sınırda konuşlu birlikler de teröristlerin bulunduğu bölgeyi obüs ve çok namlulu roketatarlarla vurdu. ATAK helikopteri de hava desteği ve yaralı askerlerin tahliyesi için havalandıktan sonra teröristler tarafından saldırıya uğradı. Bölgeye iniş yapamayan ATAK geri dönmek zorunda kaldı. F-16’lar, Teröristlerin ateş noktalarının radarlar ile tespit edilmesinin ardından havalanarak üstlerine bomba yağdırdı. Kahreden haberler ise ardı ardına geldi. Çatışmada 8 asker şehit oldu, 20 asker, 3 Polis Özel Harekat mensubu ve 3 korucu yaralandı. Durumu ağır olan yaralılar, helikopterlerle bölgeden alınarak Hatay ve ilçesi Kırıkhan'daki hastanelere kaldırıldı.