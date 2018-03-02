Konya’da borcu olduğu amcası ile tartışan Abdullah K., amcasının “ya borcun ya karın” demesi üzerine onu silahla vurup öldürdü ve ardından da boş bir araziye gömdü. Cinayet zanlısı ise polislerin teknik takibi sonrasında 1,5 yıl sonra İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı. İşte detaylar…

Konya’da yaşanan cinayet 1,5 yıl sonra tüm detayları ile ortaya çıktı! Konya’da yaşayan Ebubekir Kızoğlu, ortağı olan ve ayrıca da yeğeni olan Abdullah K.’ya borç verdi. 150 bin lira olduğu belirlenen bu borcu ise Abdullah K.’dan istedi. Borcu istediği sırada ise iddialara göre “ya borcun ya karın” dedi. Bunun üzerine de Abdullah K., amcasını orada silahla vurarak öldürdü ve ardından da boş bir araziye gömdü. Geçtiğimiz 17 Ağustos 2016 yılında ise Ebubekir Kızoğlu’ndan haber alınamaması üzerine ailesi emniyete gidip kayıp başvurusunda bulundu.

KATİL ZANLISI İSTANBUL’DA YAKALANDI

Bunun üzerine harekete geçen emniyete ait polis ekipleri yaptıkları incelemelerde Ebubekir Kızoğlu’nun en son yeğeni Abdullah K. ile görüştüğünü tespit etti. Abdullah K.’nın Alibeyköy’de bir evde kaldığının tespit edilmesi üzerine ise Konya’dan da bir kip bölgeye gönderildi ve yapılan baskın ile Abdullah K. yakalandı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Abdullah K., cinayeti işlediğini itiraf etti ve amcasını “y borcun ya karın” dediği için öldürdüğünü iddia etti. Ayrıca da Abdullah K., Konya’ya götürüldü ve burada amcasını gömdüğü yeri gösterdi. Yapılan kazı çalışmalarında da kemik parçalarına ulaşıldı. Abdullah K. ise yeniden emniyete götürüldü ve işlemlerinin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.