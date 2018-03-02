Yemekteyiz 2 Mart 2018 Haftanın Finali bölümü ile bugün ekranlara geliyor. Yemekteyiz haftanın finali bölümünde Canan Hanım yarışıyor. Hafta boyunca sert tartışmaların yaşandığı, özellikle Tuğba hanımın çıkışları nedeni ile ortamın gerildiği Yemekteyiz Haftanın finalinde kim birinci olacak merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz 2 Mart Günün Puanlaması nasıl oldu? Yemekteyiz 2 Mart 2018 Haftanın Finalinde Kim Birinci Oldu?

Tv 8’in fenomen yarışması Yemekteyiz 2 Mart 2018 Haftanın Finalinde Kim kazandı sorusu herkes tarafından merak ediliyor. Bu hafta yine 5 yeni yarışmacı birinci olmak ve 10 bin liralık büyük ödülün sahibi olmak için yarışıyor. Haftanın finali ise Canan hanımın evinde yapılıyor. Canan Hanım hakkında yemek yapamaz iddiaları vardı. Canan Hanımın nasıl bir menü hazırlayacağı ve misafirlerini nasıl ağırlayacağı da merak ediliyor. İşte, Yemekteyiz 2 Mart 2018 Haftanın Finalinde yaşananlar…

YEMEKTEYİZ 2 MART 2018 CANAN HANIMIN MENÜSÜ VE PUANI

Yemekteyiz’de haftanın en dikkat çeken isimlerinden olan Canan Hanım, bugün haftanın finalinde evinde misafirlerini ağırlıyor. Canan Hanım kuzu çorbası ile ikramlarına başladı. Çorba, yarışmacılardan tam not aldı. Ara sıcak olarak canan hanımın çerkez tavuğu ikramı yapması ile tartışmalar da başladı. Çerkez tavuğunun bu şekilde yapılmayacağını savunsalar da yarışmacılar ikramı beğendi. Canan Hanım ana yemek olarak antrikot, pirinç pilavı ve kaşarlı mantar sundu. Bu ikramı da çok beğenildi. Son olarak tatlı ikram eden Canan Hanımın tatlısı Tiremüsü oldu. Canan Hanıma bugün Batıkan bey 7, Semih bey 7, Dilek hanım ve Tuba hanım ise 4’er puan verdi.

YEMEKTEYİZ 2 MART 2018 HAFTANIN FİNALİNDE KİM KAZANDI?

Yemekteyiz’de bu hafta en sivri dilli yarışmacı Tuğba hanım 5., Semih bey 4. Dilek Hanım ise 3. oldu. Haftanın 1. si Batıkan bey olurken, 2. de Canan Hanım oldu.