Meriç Nehri bölgesinde sınırı geçen 2 Yunan askerinin Türk askerleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Yakalanan 2 Yunan askerinin tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.

Alınan bilgilere göre, Meriç Nehri bölgesinde Türkiye sınırını geçen 2 Yunan askerinin Türk askerleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Yakalanan Yunan askerlerinin tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği bilgisine ulaşıldı.

SORGULARI DEVAM EDİYOR

Türk askerleri tarafından gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 2 Yunan askerinin savcılık tarafından 'Askeri casusluğa teşebbüs' ve 'Askeri yasak bölgeye girmek' suçlarından tutuklanmaları talep edildi. Yunan askerlerinin sorgularının devam ettiği öğrenildi.

YAKALANAN ASKERLERİN TELEFONLARI İNCELENİYOR

Sınırı geçen ve Türk askerleri tarafından gözaltına alınan 2 Yunan askerinin sorgusu devam ederken askerlerin üzerinden çıkan telefonların incelendiği öğrenildi. Olayla ilgili açıklama yapan Yunan Kara Kuvvetleri, 1 Mart 2018 tarihinde Kara Kuvvetlerinde görev yapan 2 askerin Kastanies bölgesinde olağan devriye görevlerini yürüttükleri esnada hava şartlarının kötü ilerlemesinden dolayı Türk tarafındaki devriye tarafından yakalandıkları şeklinde açıklama yaptı. Söz konusu olayla ilgili Yunan askerlerinin gerekli formalite işlemleri için Edirne'de bulundukları aktarılırken yetkililerin yakalanan 2 askerin Yunansitan'a geri dönmesi için gerekli Türk makamları ile temasa geçtikleri belirtildi.

YAKALANAN YUNAN ASKERLERİ TUTUKLANDI

Edirne'de Türkiye sınırlarını geçen ve Türk askerleri tarafından yakalanan 2 Yunan askerinin savcılıkta verdiği ifadelerin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sev edilmişti. 2 Yunan askerinin 'Askeri casusluğa teşebbüs etmek' ve 'Askeri yasak bölgeye girmek' suçlarından tutuklanmalarına karar verildiği öğrenildi.

YUNANİSTAN GENELKURMAY BAŞKANI'NDAN HULUSİ AKAR'A TELEFON

2 Yunan askerinin Türkiye sınırını geçerek Türk askerleri tarafından gözaltına alınan askerlerin tutuklanmalarına karar verilmesinin ardından Yunanistan Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis'in Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı arayarak telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi.

YOLLARINI KAYBETTİLER DENMİŞTİ

2 Yunan askerinin Türk sınırlarını geçerek gözaltına alınmalarının ardından Yunan yetkililerden yapılan açıklamalarda, Yunan askerlerinin kötü hava şartları nedeniyle yollarını kaybederek yanlışlıkla Türk topraklarına girdikleri iddia edilmişti.