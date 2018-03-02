Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, 20 Ocak 2018 tarihinde Suriye’nin Afrin bölgesindeki teröristlerin temizlenmesine yönelik olarak başlatılan Zeytin Dalı harekâtında bugüne kadar 2295 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgeden bu gün gelen bir fotoğraf karesi ise hafızalara kazınacak cinsten. Fotoğrafta, Afrin’de Kahramanca mücadele eden askerlerimizin çamurlanış botları görülüyor.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce, 20 Ocak tarihinde başlatılan Zeytin Dalı harekâtında bugüne kadar 2295 terörist etkisiz hale getirildi, 41 Mehmetçiğimiz şehit düştü. Mehmetçik ve ÖSO güçleri, Afrin’in kuzeybatısındaki Raco beldesine bağlı Mesekanlı, Mamalı, Atamanlı köyleri ile Bilal köy tepesini teröristlerden temizledi. Dün akşam gelen 8 şehit haberi ile Türkiye’nin yüreği yanarken, Jandarma Özel Harekât ve Polis Özel Harekât'ın da katıldığı operasyonlardan hafızalara kazınacak görüntüler de gelmeye devam ediyor. TGRT Haber'de yayınlanan bir fotoğraf karesinde, görüntülerde operasyondan dönen askerlerin çamurlu botları görülüyor. Mehmetçik Afrin’de hem teröristlerle hem de olumsuz hava şartları ile mücadele ederken, adeta bir kahramanlık destanı yazıyor. İşte hafızalara kazınacak o kare;