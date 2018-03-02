Türkiye’nin Divası ünlü sanatçı Bülent Ersoy, Afrin’den gelen acı haber sonucunda ‘Eğlence zamanı değil’ diyerekkonserlerini iptal etti.

Türkiye dün Afrin’den gelen acı haberle büyük bir yasa boğulmuştu. 8 askerimizin şehit olduğu 13 askerimizin de yaralandığı haberinin ardından birçok sanatçımızda bu büyük hassasiyete saygı göstererek konserlerini iptal etti. Konserlerini iptal eden sanatçılar arasında Diva Bülent Ersoy’da yer aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu birliklerinin Suriye Afrin kentinde başlatılan Zeytin Dalı operasyonunda dün gerçekleştirilen operasyonlar sırasında teröristler ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışma sonucunda 8 askerimiz şehit düşmüş ve 13 askerimizde yaralanmıştı. Tüm Türkiye sınırlarımızdan gelen bu acı haberle büyük bir üzüntüye boğulurken Diva Bülent Ersoy’da ‘Bu kadar kayıp varken, eğlence olmaz’ diyerek hem İstanbul hem de İzmir’de vereceği konserlerini iptal etti.

‘GÖZYAŞLARIYLA ÖĞRENDİM’

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye’nin içinde olduğu zor ve elim dönemde dün Afrin’den gelen 8 şehidimizin haberini büyük bir üzüntü ve gözyaşlarıyla öğrendiğini söyleyen ünlü sanatçı Bülent Ersoy, ‘Bu kadar acı kayıplarımız varken, zamanın kazanç ve eğlence zamanı olmadığını düşünüyorum’ şeklinde ifadelere yer verdi. Ersoy, bu acı haberler sonrasında İstanbul ve İzmir’de yapacağı her iki konseri de tek taraflı olarak ileri bir tarihe erteleme kararı aldığını da duyurdu.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com