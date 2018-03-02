17 yıldır kanserle mücadele eden ve sosyal medyada da birçok kişiden destek gören Yeşim, karşısına çıkan Orhan’ı ‘Mucize’ olarak adlandırmış ve iki genç birbirlerine aşık olarak evlenmişti. Ancak genç çiftin evlilikleri uzun sürmedi ve Orhan 2 aydır evli olduğu kanser hastası karısını döverek hastanelik etti.

Tüm Türkiye onları sosyal medyada yaşadıkları büyük aşkla tanımıştı. Yeşim, 17 yıldır kanserle mücadele eden ve her zaman hayata umutla bakan bir genç olarak Türkiye’de birçok kişinin kalbinde taht kurmuştu. Hastalığı sürecinde tanıştığı Orhan ile dillere destan bir aşk yaşamaya başlayan genç kadının mutluluğu sadece 2 ay sürdü.

Orhan Yeşim için ‘Seninle bir gün bir ömre bedel’ diyerek çıkmıştı bu yola ancak aşkı 2 ayın sonunda vahşete dönüştü. Evliliklerinin üzerinden 2 ay geçerken Orhan kanser hastası karısı Yeşim’e, ‘Hastalığından bıktım. İntihar et, sende kurtul ben de kurtulayım’ diyerek öldüresiye dövdüğü karısını hastane önüne bırakarak kayıplara karıştı.

AİLELERİ KARŞI ÇIKMIŞTI

Kanserle savaşan Yeşim Gökyar’ın fotoğrafını bir arkadaşı aracılığıyla gören ve ‘İşte evleneceğim kadın’ diyen Orhan Koza, ailesinin karşı çıkmasına rağmen Yeşim’le dünya evine girdi. Yeşim’in kendisiyle evlenmek isteyen Orhan’a, ’17 yıldır kanserle savaşıyorum. Benimle bir geleceğin yok.’ dediği öğrenildi ancak Orhan’ın bu aşktan vazgeçmediği ortaya çıktı.

ÖLDÜRESİYE DÖVÜP HASTANEYE BIRAKTI

Çift büyük bir aşkla evlenirken bu mutlu aşk sadece 2 ay sürdü. 2 ayın sonunda hayatı mucizeden kabusa dönen Yeşim, evlendiği Orhan’ın uyuşturucu kullandığını bilmediğini ve uyuşturucuya yeniden başlamasıyla bambaşka biri olduğunu söyledi. Genç kadına, ‘Seninle evlenerek büyük bir hata yaptım. Bıktım hastalığından, en iyisi sen intihar et. Sende kurtul ben de kurtulayım’ diyerek talihsiz kadını hastaneye kapattığı ve öldüresiye döverek 1 hafta boyunca evde aç bıraktıktan sonra sonunda İstanbul’da özel bir hastanenin acil servis kapısının önüne bırakıp kaçtığı öğrenildi. 1.5 hafta yoğun bakımda yattığını söyleyen Yeşim, kocası Orhan’ın hastaneye gizlice gelerek kendisini dövmeye çalıştığını ve hemşireleri görerek kaçtığını da iddia etti.