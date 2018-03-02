Suriye’nin Afrin kentinde başlatılan Zeytin Dalı operasyonunun 42. gününde sıfır noktasından gelen son dakika bilgilerinde Kilis sınırında konuşlu olan ÇNRA’ların terör örgütü YPG’ye ait hedefleri vurduğu öğrenildi.

ZEYTİN DALI OPERASYONU 42. GÜNÜNDE

TSK ve ÖSO birlikleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı operasyonu 42. gününe girerken TSK ve ÖSO birliklerinin bölgedeki ortak ilerleyişleri de tüm hızıyla devam ediyor. Öte yandan Suriye’nin Afrin kentinde teröristlerin belirlenen hedeflerinin Kilis sınırına konuşlanan çok namlulu roketatarlarla vurulduğu öğrenildi. ÇNRA’lar tarafından üst üste bombalanan terör örgütü hedeflerinin başarıyla imha edildiği belirtildi.

TERÖR HEDEFLERİ BİR BİR VURULUYOR

Afrin zeytin Dalı operasyonu hız kesmeden devam ederken Kilis'te konuşlanan ÇNRA'ların bugün akşam saatlerinde belirlenen terör örgütü hedeflerine bomba yağdırdı.Şeyh Hadid bölgesine konuşlanan teröristlerin üzerine bomba yağdıran ÇNRA'ların teröristlere göz açtırmadığı öğrenildi.

GAZİANTEP İSLAHİYE'DEN SEVKİYAT

Öte yandan Gaziantep İslahiye'den Suriye sınırına Jandarma ve Polis Özel Harekat ve güvenlik korucularından oluşan sevkiyatların devam ettiği bilgisi verildi. Görev merkezinden çıkan timlerin operasyon bölgesine doğru hareket ettiği öğrenilirken timlerin güvenliği amacıyla havadan bir helikopterle beraber ilerledikleri öğrenildi.

ZEYTİN DALI OPERASYONUNDA 2348 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

TSK ve ÖSO birlikleri tarafından 28 Ocak 2018 tarihinde başlatılan ve 42. gününe giren Zeytin Dalı operasyonuyla ilgili son bilgileri paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede toplamda 2348 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Zeytin Dalı operasyonuyla ilgili Türkiye'nin kararlılığını bir kez daha aktaran Erdoğan, TSK ve ÖSO birliklerinin bölgedeki teröristlerle mücadelesinin tüm hızıyla devam edeceğini söyledi. Operasyon kapsamında Mehmetçiklerimiz ve ÖSO askerleri olmak üzere 120 şehidimiz olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede tek bir terörist kalmayana kadar Zeytin Dalı operasyonunun devam edeceğini de sözlerine ekledi.