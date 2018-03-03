Altın fiyatları Mart ayına düşüşle başlamış ve gerileyen fiyatlar alıcıların yüzünü güldürmüştü. Altın fiyatlarında yaşanan bu düşüş Mart ayının üçüncü gününde yerini yükselişe bıraktı. Yeni günde çeyrek altın başta olmak üzere tüm altın çeşitleri yükselişe geçti. İşte 3 Mart 2018 altın fiyatları ve detayları…

3 Mart 2018 Cumartesi gününde Kapalıçarşı altın fiyatlarında beklenmedik bir hareketlenme yaşandı ve altın fiyatları yükselişe geçti. Ekonomi analistleri altın fiyatlarında yaşanan gerilemenin yerini yükselişe bırakacağını ve altın piyasasında hareketli zamanlar yaşanacağını aktarmıştı. Peki, 3 Mart 2018 Cumartesi günüde altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın güne nasıl başladı? Gram altın kaç liraya yükseldi? İşte 3 Mart 2018 serbest piyasa altın fiyatları ve tüm detayları…

ÇEYREK ALTIN YENİDEN YÜKSELDİ

Çeyrek altın yeni güne büyük bir hareketlenmeyle başladı ve 265,38 liradan günü açtı. Gram altın 161,94 liradan yeni güne başlarken yarım altın da güne yükselişte başlayan altın çeşitleri arasında yer aldı ve 530,77 liradan günü açtı. Tam altın ise yeni günde 1.058 lirayla alıcısını bulmaya başladı. Altının ons fiyatı 1.322 liradan işlem görmeye başlarken Cumhuriyet altını 1.076 liradan hafta sonuna başladı. 22 ayar bilezik ise 148,03 liradan yeni güne giriş yaparken beşli altın 5.275 liradan vitrinlerdeki yerini aldı.