Dolandırıcılıkta bu kadarına pes dedirten bir yöntem geliştirildi. Son yöntem olarak gazete ilanlarından cenazeleri takip edilen vicdansız dolandırıcıların ölenlerin ailelerini bularak kendilerine avukat süsü verdikleri ve ‘Merhumun bize borcu vardı ve icraya düştü’ diyerek verdikleri hesap numaralarına para yatırmalarını yatırdıkları takdirde icra takiplerinin biteceğini söyledikleri öğrenildi.

Son zamanlarda Türkiye’de artan dolandırıcılık yöntemleri artık pes dedirtecek noktaya geldi. Vicdansız dolandırıcıların son bulduğu yöntem ise ‘Ölüleri bile rahat bırakmıyorlar’ dedirtti. Alınan bilgilere göre, dolandırıcılar son yöntem olarak gazete ilanlarında vefat haberlerini gördükleri kişilerin ailelerini arayarak kendilerini avukat olarak tanıttıkları ve ölen şahsın kendilerine borçları olduğunu ve icraya düştüğünü söyleyerek bir hesap numarası verdikleri ve parayı yatırmadıkları takdirde icra takibinin kalkmayacağını söyledikleri öğrenildi.

BİRÇOK KİŞİYİ MAĞDUR BIRAKTILAR

Vefat eden kişinin ailesini arayarak avukat kılığına konuşan ve dolandıran şahısların bu yöntemle birçok kişiyi mağdur ettikleri öğrenildi. Vefat eden kişinin yakınları ise dolandırıcılıkla karşı karşıya kaldıklarını genellikle ödeme yaptıktan sonra fark ettikleri belirtiliyor. Dolandırıcıların vefat eden kişinin yakınlarını avukat şeklinde aramasıyla borcu öğrenen yakınlar kendilerine son görev olarak benimsedikleri borcu ödüyor ve vicdansız bir dolandırıcılıkla karşı karşıya kalıyor. Bu dolandırıcılık yöntemlerine karşı vatandaşlar büyük bir ciddiyetle uyarılırken hiç kimsenin her borcu var diyene inanmaması gerektiğini ve gelen herhangi bir borç üzerinde mutlaka detaylı araştırma yapılması gerektiği konusunda duyurular yapılıyor.