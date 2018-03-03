TSK ve ÖSO birlikleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı operasyonu kapsamında Afrin’in en stratejik noktalarından biri olarak gösterilen Raco belde merkezide teröristlerin elinden alındı. İşte detaylar…

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sınır bölgemizde yer alan ve hem bölge halkı adına hem de Türkiye adına tehditler oluşturan PYD/YPG/DEAŞ unsurlarının bölgeden temizlenmesi için ve bölgenin güvenli ve huzurlu bir hal alması için Özgür Suriye Ordusu ile beraber başlatmış olduğu Zeytin Dalı operasyonu 43. gününde devam ediyor. Bölgede ise operasyonlar son derece etkili ve başarılı bir şekilde devam ediyor ve hainlere ait olan bütün sığınak ve barınaklar ile mühimmat depoları tek tek güvenlik güçleri tarafından imha ediliyor.

RACO’DA KONTROL SAĞLANDI

Bölgede operasyonun başladığı günden bu yana kararlı bir şekilde ilerleyişini sürdüren güvenlik güçleri özellikle operasyon esnasında sivillerin zarar görmemesine dikkat ediyor. Operasyon çerçevesinde ise çok sayıda stratejik nokta ele geçirildi ve ayrıca da Afrin’in kent merkezine daha da yaklaşıldı.

Bunun yanı sıra stratejik olarak oldukça önemli bir nokta olan Raco bölgesine de güvenlik güçleri ile Özgür Suriye Ordusu giriş yaptı ve bölgenin oldukça büyük bir bölümü teröristlerden temizlendi. Bölgede kalan az sayıda teröristin ise direnmeye devam ettiği ve çatışmaların ise bu bölgede devam ettiği belirtildi. Sabah saatlerinde girilen Roca beldesinde ise askeri kaynakların vermiş olduğu bilgilere göre ilerleyişin devam ettiği ve helikopterlerin de teröristlerin kaçış noktalarını ateş altına aldığı belirtildi.