Afganistan’dan aldıkları 100’ün üzerindeki kaçak göçmeni Ankara’ya götürmekle kandırıp, Erzurum’da bırakan insan kaçakçılarının Doğubeyazıt’ta bir yere kapattıkları Afganlılara işkencelerde bulunduğu ortaya çıktı ve on anları anlatan göçmenlerin söyledikleri adeta kan dondurdu. İşte detaylar…

Afganistan’dan yaklaşık olarak 100’ün üzerinde kişiyi Türkiye’ye getirip Ankara’ya bırakma karşılığında kandıran insan kaçakçıları, Afgan vatandaşlardan kişi başı 8 bin dolar para aldı. 8 bin dolar para aldıkları kaçak göçmenleri ise yurda kaçak yollarla sokarak önce Ağrı Doğbeyazıt’a getirdiler ve ardından da Erzurum’a getirip orada bıraktılar. Yoğun kar yağışının olduğu ve aşırı soğuğun olduğu bölgede ise kaçak göçmenler donarak ölmekten kıl payı kurtuldular.

TIRNAKLARIMIZI SÖKÜP KULAĞIMIZI KESTİLER

Kişi başı 8 bin dolar karşılığında kandırdıkları ve yurda kaçak yollarla soktukları göçmenleri Ankara diye Erzurum da bırakan insan kaçakçıları ortadan kaybolurken, soğuktan donmak üzere olan göçmenler ise Nenehatun Köyü ve çevreyolu üzerinde karşılaştıkları polislere teslim oldu ve durumu anlattılar.

Karakola götürülen kaçak göçmenler burada kan donduran ifadeler kullandılar. Aralarında Türkçe bilen Afganlar verdikleri ifadede, kendilerini yurda kaçak olarak sokanların önce Doğubeyazıt’ta bir yere kapattığını söyledi ve burada bazılarının tırnaklarını söküp, bazılarının ise kulağını kestiklerini ayrıca da ölümle tehdit edildiklerini söyledi. Göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından ise hepsinin Aşkale Geri Gönderme Merkezi’ne götürüldüğü ve Afganistan’a geri yollanacağı öğrenildi.