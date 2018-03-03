Son zamanlarda herkesin gözdesi haline gelen ve herkesin mutlaka bir kez doğu turuna çıkmak istediği Doğu Ekspres treni Kırıkkale’de karşıdan karşıya geçmek isteyen bir üniversite öğrencisine çarptı. Yaralı genç ise kaldırıldığı hastanede can verdi. İşte detaylar…

Batıdan doğuya giden ve herkesin gözdesi haline gelen Doğu Ekspres, turlarına devam ediyor. Ancak bu sefer tur yolunda feci bir olay yaşandı ve 1 kişi bu olayda can verdi.

Makinist Bülent Ö.’nün kullanmakta olduğu Doğu Ekspresi, Kırıkkale’nin Bahçelievler Mahallesi’nde ki 1231 Sokağa geldiğinde feci bir olay yaşandı. Tren seyir halindeyken, üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Samet can Tanyeli karşıdan karşıya geçmek istedi ancak o sırada talihsiz bir olay yaşadı ve rayların üzerinde trenin altında kaldı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

Doğu Ekspresi’nin karşıdan karşıya geçmek için raylara çıktığı esnada Samet Can Tanyeli’ne çarpmasının ardından hemen trenin içerisinde bulunan sağlık ekipleri trenden inerek olaya müdahalede bulundu ve Samet Can Tanyeli’ne ilk müdahalesini yaptılar. Ardından da kazanın olduğu noktaya hemen sağlık ekipleri ve polis ekipleri çağırıldı.

Alınan ihbarın ardından olay yerine giden polis ekipleri kaza yerini güvenlik şeridiyle kapatıp bölgeyi güvenli bir hale getirdi ve sağlık ekipleri de ilk müdahale sonrasında Tanyeli’ni hemen Yüksek İhtisas Hastanesi’ne götürdü. Ancak burada yapılan her müdahaleye karşın Tanyeli, hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili de soruşturma başlatıldı.