İstanbul Kadıköy’de bir halk otobüsüne binen kadın yolculuk esnasında bir anda kalp krizi geçirdi. Durumu gören şoför ise hemen vakit kaybetmeden içerisinde başka yolcuların da olduğu otobüs ile en yakın hastaneye giderek yolcusunun hayatını kurtarmayı başardı. İşte detaylar…

İstanbul’da bir kahraman şoför! İstanbul’un Kadıköy semtinde bir özel halk otobüsüne binen kadın, bir süre sonra oturduğu yerde fenalaşmaya başladı ve baygınlık geçirdi. O esnada kadının kalp krizi geçirdiği tahmin edilirken otobüsteki yolcular ise hemen kadının yardımına koşturdu. O esnada otobüsü kenarıya çeken otobüs şoförü ise durumun ciddiyetinin farkına varınca hemen hem selektör yaparak hem de korna çalarak en yakın hastaneye gitmek için yola koyuldu ve 2 dakika içerisinde en yakın hastaneye vardı.

YOLCUSUNUN HAYATINI KURTARDI

Hastanenin önüne gelir gelmez camdan güvenliklere doktor çağırmaları için seslenen şoför hemen kapıları açtı. Otobüse gelen doktorlar ise yolcuya hemen ilk müdahalesini yaptı ve ardından da kadını otobüsten indirip hastaneye alarak tedavisine başladılar. Kalp krizi geçirdiği belirlenen kadın yapılan müdahaleler sonrasında ise hayata döndürüldü ve şoförün onu zamanında hastaneye yetiştirmesi ile adeta hayatı kurtuldu. Tedavisi devam eden kadının ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, otobüste kadının kalp krizi geçirdiği anlar ve şoförün nasıl soğukkanlı bir şekilde davranıp hemen hastaneye gittiği ise otobüsteki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.