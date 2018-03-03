Afrin kırsalında teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 8 askerimiz şehit düşmüş 13 askerimizde yaralanmıştı. Çatışmadan yaralı kurtulan Gazimiz o anları bir bir anlattı. İşte Afrin’de 8 askerimizin şehit düştüğü çatışmayla ilgili yeni detaylar…

Suriye’nin Afrin kentinde TSK ve ÖSO birlikleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı operasyonu kapsamında teröristler ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 8 askerimiz şehit düşmüş 13 askerimizde yaralanmıştı. Çatışmadan yaralı kurtulan Gazi yaşanan çatışmayla ilgili detayları bir bir anlattı.

‘İYİLEŞİNCE GERİ AFRİN’E GİDECEĞİM’

Afrin Raco beldesinde yer alan 83 rakımlı tepeye yapılan operasyonlar kapsamında teröristler tarafından kurulan hain pusuda 8 askerimiz şehit düşmüştü. Teröristlerin kurduğu pusuyla çıkan çatışmadan yaralı olarak kurtulan Afrin Gazisi, şehit olan askerlerden birini sırtında taşıdığını ve şehit arkadaşının son sözünün ‘İyiyim. İyileşince Afrin’e geri döneceğim’ dediği öğrenildi.

100 SAAT ÇATIŞMIŞLAR

Teröristler ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmanın 10 saat sürdüğünü ve tepeyi almak için 100 komando ve özel harekat polisleri ile birlikte operasyon başlattıklarını söyleyen Afrin Gazisi Komando Uzman Çavuş Alper Çalın, 3 yıllık Komando olduğunu ve 8 askerimizin şehit düştüğü çatışmada yaralandıktan sonra memleketi Adana’ya geri döndüğünü söyledi. Gazi Çalın’ın çatışmada ayağından ve dizinden yaralandığı öğrenildi.