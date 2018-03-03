Afrin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında en stratejik nokta olarak belirtilen TSK ve ÖSO birliklerinin giriş yaparak teröristleri temizlediği Raco'da şiddetli açtışma çıktı. Çıkan çatışma sonucunda yaralanan askerlerimiz olduğu bilgisi verildi.

Suriye Afrin kentinde TSK ve ÖSO birlikleri tarafından başlatılan ve tüm hızıyla süren Zeytin Dalı Harekatının 43. gününde Afrin'in en kritik noktası olarak gösterilen Raco bölgesinde güvenlik Türk askeri ve ÖSO mensupları ile teröristler arasında şiddetli çatışma çıktığı öğrenildi.

TERÖRİSTLERİN TUZAKLADIĞI BOMBALAR PATLADI

Alınan bilgilere göre, operasyonun 43. gününde TSK ve ÖSO birliklerinin ortak operasyonuyla Afrin'in en kritik bölgesi olarak gösterilen Raco bölgesi teröristlerden temizlenmiş ve bölgede operasyonun devam ettiği belirtilmişti. bölgeden gelen sıcak gelişmede, Raco bölgesine bağlı olan Şeyh Hadid Köyü ve Baflon Dağı'nda teröristlerin daha önceden yere tuzakladıkları el yapımı bombaların patlaması sonucunda şiddetli çatışma çıktığı belirtildi. TSK ve ÖSO birliklerinin bölgede teröristlerle yaşadığı çatışma sonrasında Mehmetçiğimiz ve ÖSO mensuplarından yaralı askerler olduğu ancak sayıları hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadığı belirtildi. Yaralanan askerlerin Hatay Kırıkhan Devlet Hastabesine sevk edlerek tedavi altına alındıkları öğrenildi.