Amerika’da yaşadığı öğrenilen 32 yaşındaki genç kadın sağ bacağının çirkin olduğunu söyleyip mini etek giyememekten yakınarak bacağını kestirdi.

Amerika’da yaşayan ve 32 yaşında olan genç kadın sağ bacağının çirkin olduğunu söyleyerek sırf mini etek giymek için bacağını kestirdi.

TAM 19 AMELİYAT GEÇİRDİ

Alınan bilgilere göre, henüz 6 yaşındayken omurilik tümörü teşhisi konulan Wimberly isimli genç kadının hastalığı yüzünden geçirdiği ameliyat sonrasında sağ bacağı sol bacağı gibi büyümedi. Sağ bacağının sol bacağına göre orantısız olmasından dolayı tam 19 farklı ameliyat geçiren ancak istediği sonucu alamayan Wimberly’nin hayatı boyunca pantolon giymek zorunda kaldığı ve geçirdiği ameliyatlar sonucunda sandalyeye mahkum kaldığı öğrenildi. Tüm okul hayatı boyunca bacağı yüzünden arkadaşlarının kendisiyle dalga geçtiğini söyleyen genç kadın çareyi bacağını kesitrmekte buldu.

‘ARTIK DAHA MUTLUYUM’

2017 yılında sağ bacağını kestirme kararı alan Wİmberly’nin kesilen bacağı yerine protez takıldığı öğrenilirken genç kadının ‘Artık daha mutluyum’ dediği öğrenildi. Artık istediği gibi giyinebilecek olan genç kadın özellikle de rahatlıkla mini etek giyebileceği için mutlu olduğunu ifade ettiği öğrenildi.

20 YILDIR PANTOLON GİYİYOR

Ara sıra eski fotoğraflarına bakan ve fotoğraflarına baktıkça bacağını kestirme kararından hiçbir şekilde pişmanlık duymadığını söyleyen 32 yaşındaki Wimberly, 20 yıldır giymek zorunda kaldığı pantolonları bir daha asla giymeyeceğini söyledi.