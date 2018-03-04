Mart ayı başlangıcında gözle görülür bir düşüş yaşayan ve dengelenmeye doğru giden altın fiyatları Mart ayının dördüncü gününde yine yükselişe geçti. Çeyrek altın ve gram altın başta olmak üzere tüm altın fiyatlarında dün itibariyle yaşanan hafif yükselişler Pazar günü de devam etti. İşte 4 Mart 2018 güncel altın fiyatları ve detayları.

Altın Mart ayına güzel bir giriş yapmış ve alıcısını sevindirmeye başlamıştı. Piyasalardaki hareketliliğine kısa bir süre ara veren altın fiyatları 4 Mart 2018 Pazar gününde dün yaşadığı ani çıkışı sürdürdü. Çeyrek altın ve gram altın peş peşe yükselişler yaşarken diğer altın çeşitlerinde de yükselmeler görüldü. Peki, çeyrek altın ve gram altın hafta sonunun son gününe nasıl giriş yaptı? Altın fiyatlarındaki yükselişler nasıl ilerledi? İşte 4 Mart 2018 serbest piyasa altın fiyatları ve tüm detayları…

ÇEYREK VE GRAM YÜKSELİŞTE

Yeni güne yüksek endeksiyle başlayan çeyrek altın alıcısını 264,78 liradan bulmaya başladı. Gram altında bu yükselişe katıldı ve 161,94 liradan güne giriş yaptı. Yarım altın 529,56 liradan işlem görmeye başlarken tam altın fiyatları da yüksek gidişata dahil oldu ve 1.055 liradan günü açtı. Ons altının fiyatı 1.322 lira olurken Cumhuriyet altını 1.082 liradan alıcısını bulmaya başladı. Beşli altın 5.263 lirayla yeni güne başlarken 22 ayar bilezik fiyatları da bu yüksek ilerleyişe 147,69 liradan dahil oldu.