Bursa’nın Osmangazi İlçesi’nde alkollü olan otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil dereye uçtu. Kazada ise 2 kişi yaralandı. İşte detaylar…

Bursa’da Eski Gemlik yolundan Yunus Emre Bulvarı’na doğru 16 F 1670 plakalı otomobili ile seyir halinde olan 24 yaşındaki Mustafa Çağatay Çaycı, Osmangazi İlçesi’nde henüz bilinmeyen bir sebep ile bir anda otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil bariyerleri aştı ve ardından da yaklaşık olarak 5 metre yükseklikten Gökdere’ye uçtu. Dereye uçan otomobil ise ters döndü.

KENDİ İMKANLARIYLA OTOMOBİLDEN ÇIKTI

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından dereye uçan otomobilden ise şoför Mustafa Çağatay Çaycı ve araçta bulunan Yunus Emre Kırlılar kendi imkanlarıyla çıktılar. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ise hemen durumu sağlık ekiplerine ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipleri ise aşağıya uzattığı merdiven ile iki kişiyi dereden çıkarttı.

Dereden çıkartılan Mustafa Çağatay Çaycı ve Yunus Emre Kırlılar ise sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesinin ardından hemen ambulanslar ile Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü ve burada tedavi altına alındı. 2 yaralının ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bunun yanı sıra otomobil sürücüsü Mustafa Çağatay Çaycı’nın 0.77 promilde alkollü olduğu ortaya çıktı. Ayrıca kazayı gören Fikret Kış isimli vatandaş ise aracın çok hızlı olduğunu ve bariyerleri aşıp dereye uçtuğunu söyledi.