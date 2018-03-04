Balıkesir’in Edremit İlçesi’nde geçtiğimiz 7 Şubat tarihinde 4 yaşındaki Kuzey Efe hayatını kaybetmiş ve kalp krizi olduğu tahmin edilmişti. Ancak olaydan günler sonra gerçek ortaya çıktı ve 4 yaşındaki çocuğun babası tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. İşte detaylar…

Balıkesir’in Edremit İlçesi’nde geçtiğimiz 7 Şubat tarihinde 4 yaşındaki Kuzey Efe hayatını kaybetmiş ve bunun kalp krizinden olduğu iddia edilmişti. Ancak korkunç gerçek ortaya çıktı ve küçük çocuğu babasının öldürdüğü ortaya çıktı.

Balıkesir’in Edremit İlçesi’nde geçtiğimiz 7 Şubat’ta 4 yaşında olan Kuzey Efe hayatını kaybetmiş ve bunun kalp krizinden olmuş olabileceği belirtilmişti. Ancak küçük çocuğun ölümünün kalp krizinden olmadığı gerçeği ortaya çıktı. Çocuğun babası olan 24 yaşındaki Hüseyin Ersezgin’in çocuğun otomobilde gürültü yaptığı için bir eliyle otomobili kullandığı ve diğer eliyle de dakikalarca ağzını kapattığı ve bu yüzden de çocuğun boğularak öldüğü ortaya çıktı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Çocuğunu otomobilde boğarak öldüren cani baba ise hiçbir şey olmamış gibi cenaze törenine katıldı ve olayın üzerinden 13 gün geçmesinin ardından polise giderek teslim oldu. İfadesinde ise çocuğunun öldüğü gün yaşananları tek tek anlatan Ersezgin, sırf yaramazlık yaptığı için eliyle ağzını kapattığını ve öldürmek istemediğini belirtti. Ayrıca pişman olduğunu dile getirdi. Ersezgin, buradaki işlemlerinin ardından ise sevk edildiği mahkemece tutuklandı ve cezaevine yollandı.

Oğlunu eşinin öldürdüğünü öğrenen Melis Ersezgin ise eşine boşanma davası açtı.