Afrin Zeytin Dalı harekatı kapsamında ilk günden itibaren Mehmetçikle omuz omuza çatışan ÖSO’yu gözüne kestiren Esad rejimi, Zeytin Dalı harekatının önünü kesebilmek için ÖSO askerlerine teslim olmaları şartıyla affedileceklerini duyurdu.

28 Ocak 2018 tarihi itibariyle TSK ve ÖSO birliklerinin Afrin’de terör örgüyü PKK, PYD, YPG ve DEAŞ’a karşı başlattıkları Zeytin Dalı operasyonu tam 44 gündür tüm hızıyla devam ediyor. Esad rejimi ise Zeytin Dalı operasyonunun önünü kesmek ve sekteye uğratmak için tüm sinsi planlarını ortaya koyuyor. Rejimin son planı ÖSO askerlerine yönelik oldu.

ÖSO’YA TESLİM OLMA ŞARTIYLA AF DUYURUDU

Alınan bilgilere göre, Esad rejimi Zeytin Dalı operasyonunda Mehmetçikle sırt sırta çarpışan ÖSO askerlerine teslim olmaları şartıyla affedileceklerini duyurdu. Öte yandan yapılan bu yeni duyuruda Menbiç’te teslim olan 150 kişinin affedildiği bilgisi de verildi.

AMAÇ ÖSO ASKERLERİNİN KAFASINI KARIŞTIRMAK

Öte yandan Esad rejiminden gelen bu hamle uzmanların değerlendirmelerine göre, Mehmetçik ile sırt sırta çarpışan ve Zeytin Dalı operasyonu kapsamında büyük başarılara imza atan ÖSO askerlerinin kafalarını karıştırarak Afrin’de devam eden Zeytin dalı operasyonunu sekteye uğratmak amacıyla yapılmış bir hamle. Öte yandan ÖSO askerleri için af duyurusu yapan Esad rejiminin bugüne kadar çıkarttığı hiçbir af kararını da uygulamadığı ortaya çıktı.