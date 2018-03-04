Yunan Dışişleri Bakanlığı’ndan geride bıraktığımız günlerde Türkiye sınırlarına giren ve Türk askerleri tarafından yakalanarak gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Yunan askerleri ile Yunanistan’a kaçan FETÖ’cü subayların takası hakkında flaş bir açıklama geldi. Açıklamada, takasın söz konusu olmadığı belirtildi.

Geride bıraktığımız günlerde sınır ihlali yapan ve Türkiye topraklarında yakalanan 2 Yunan askeri Türk askerleri tarafından gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Olay sonrası Yunan yetkililer Türkiye ile iletişime geçmişti. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan son açıklamada, herkesin merak ettiği soruya yanıt geldi.

‘TAKAS EDİLMELERİ SÖZ KONUSU DEĞİL’

Yunanistan Avrupa İşlerinden sorumlu olan Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katrougalos dün yaptığı açıklamada, Türkiye ve Yunanistan arasında gerçekleştirilmesi muhtemel takas iddialarına son noktayı koydu ve Türkiye’de sınır ihlali yaparak yakalanan 2 Yunan askeri ile 8 darbeci Türk subayının takas edilmelerinin söz konusu olmadığını söyledi.

‘BU TAMAMEN HAYAL GÜCÜ’

Yorgos Katrougalos’tan gelen açıklamada, gelen takas iddialarının tamamen hayal gücü olduğu ve Yunanistan’ın Türkiye ile bir savaş içinde olmadığını bu yüzden de böyle bir takasın söz konusu olmadığını söylediği öğrenildi. Yakalanan 2 Yunan askerinin ajan faaliyetlerinde bulunduğu iddialarının Türk medyasından çıktığını söyleyen Katrougalos, meydana gelen bu durumun sınırlarda sıkça karşılaşılan bir olay olduğunu söylediği öğrenildi.

8 DARBECİ SUBAYIN TÜRKİYE’YE İADESİ KABUL EDİLMEMİŞTİ

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ’cüler tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi sonrasında Türk ordusuna mensup olan 8 Subay darbe girişimi gecesinin hemen ertesi gününde orduya ait olan bir helikopterle Türkiye’den Yunanistan’a kaçmış ve siyasi sığınma talebinde bulunmuşlardı. Yunanistan, Türkiye’nin 8 darbeci Türk subayını iade talebine şimdiye kadar hiçbir şekilde olumlu yanıt vermedi.