Afrin Zeytin Dalı operasyonunun 44. Gününde TSK ve ÖSO birlikleri yaptıkları ortak operasyonlar sonucunda 7 stratejik noktayı teröristlerden temizledi. Mehmetçiğin ev ÖSO birliklerinin Bafliun dağında teröristlerin yuvalandığı mağaralara girildiği öğrenildi.

TSK ve ÖSO bu sabah saatlerinde birlikte başlattıkları operasyonlar kapsamında bölgenin en stratejik noktalarını teröristlerden temizledi. Afrin’in Bafliun köyü ve dağı ile Halilo Soğulcak ve Aranda köyleri terör örgütü YPG’nin elinden alındı. Operasyon sonrasında Türk askerleri ve ÖSO askerleri teröristlerin saklandıkları mağaraların içine girdi.

TERÖRİSTLERİN SAKLANDIĞI MAĞARALARIN İÇİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

Afrin’in en stratejik noktalarından biri olan ve terör örgütü YPG’nin elinden alınan Bafliun dağında teröristlerin saklanmak için kullandıkları mağaraların içine girildi. TSK ve ÖSO askerlerinin girdiği mağaraların içinden gelen ilk görüntülerde, soba, sünger, yastık, odun ve kum torbaları bulundu.

TSK VE ÖSO GÖZ AÇTIRMIYOR

Zeytin Dalı operasyonu kapsamında operasyonun başladığı ilk günden itibaren teröristlere göz açtırmayan TSK ve ÖSO birlikleri bu sabah saatlerinde bölgede başladıkları ortak operasyonla Afrin’in batısında yer alan Şeyh Hadid beldesine bağlı olan Soğulcak ve Aranda köyleri ile Şeran beldesinin Bafliun köyü ve dağını aynı zamanda Racu beldesine bağlı olan Halilo köyünü de başarılı bir şekilde teröristlerin elinden alarak bölgeyi temizledi. Bu sayede teröristlerin Cinderes ve Afrin ilçe merkezi arasındaki kara yolu bağlatışının kesildiği belirtildi.