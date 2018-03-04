Alınan son dakika bilgisinde İngiltere’nin başkenti Londra’da patlama meydana geldiği ve çok sayıda ambulansın patlamanın yaşandığı bölgeye sevk edildiği öğrenildi. İşte detaylar…

İngiltere’nin başkenti Londra’da yer alan Romford bölgesinde patlama meydana geldiği ve çok sayıda ambulansın patlamanın yaşandığı bölgeye sevk edildiği öğrenildi. Bölgede yoğun bir karmaşa hakim olurken henüz ölü veya yaralı sayısıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

POLİS TERÖR SALDIRISI DEĞİL DEDİ

Patlamanın yaşandığı bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken bölgenin güvenlik kordonuna alındığı ve polisin yaptığı açıklamada, patlamanın terör saldırısıyla ilişkili olmadığı belirtildi.

PATLAMANIN NEDEİ BELİRLENDİ

İngiltere'nin başkenti Londra'da saat 13.30 sularında meydana gelen patlamanın nedeni belirlendi. Patlamanın gaz şebekesinden kaynaklandığı duyurulurken olayda ölen veya yaralanan olmadığı aktarıldı. Öte yandan patlamanın meydana geldiği Farnham Road Caddesi'ndeki bazı evlerin güvenlik nedeniyle bir süreliğine tahliye edildiği öğrenildi. Polisten yapılan açıklamada, tahliye edilen evdeki vatandaşların gereken önlemlerin alınmasının ardından evlerine geri dönebileceklerini söylediği öğrenildi.

GEÇEN PAZAR GÜNÜ DE PATLAMA YAŞANMIŞTI

Öte yandan İngiltere'nin Leicester kentinde de geride bıraktığımız Pazar günü bir patlama meydana gelmiş ve polis yaptığı açıklamada, meydana gelen patlamanın terör bağlantılı olmadığını açıklamıştı. 5 kişinin öldüğü 5 kişininde yaralandığı patlama sonrasında polis yaptığı çalışmayla 5 kişiyi gözaltına almıştı.