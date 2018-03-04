Suriye’de Esad rejiminin Doğu Guta’ya yaptığı katliamlar devam ederken öldürülen masum çocukların cesetleri Birleşmiş Milletler çuvallarına koyularak defnedildiği görüldü.

Suriye’de Esad rejimi tarafından Doğu Guta’da devam eden katliamların en ağır bilançosu öldürülen çocuklar oluyor. Yaklaşık 5 yıldır devam eden katliamlar çocuk, kadın dinlemeden devam ederken son olarak bölgede kaydedilen görüntüler herkesin yüreğini sızlattı. Öldürülen masum çocukların cesetlerinin BM çuvallarına koyularak defnedildiği görüntüler bölgedeki acımasızlığı gözler önüne serdi.

BM’YE TEPKİLER ARTTI

Suriye’de rejim güçleri tarafından Doğu Guta’da başlatılan abluka halen devam ederken düzenlenen saldırılar sonucunda siviller hayatını kaybetmeye devam ediyor. Esad rejiminin saldırılara devam etmesi sonucunda Birleşmiş Milletler’e karşı da tepkilerin arttığı görülüyor.

ÇOCUKLARIN CESETLERİ BM ÇUVALLARINDA

Son olarak bölgeden gelen görüntülerde saldırılar sonucunda hayatını kaybeden çocukların cesetlerinin Birleşmiş Milletler çuvallarına koyularak defnedildiği görüldü. Bu görüntüler BM tarafından alınan 1 aylık insani ateşkes kararının hiçbir işe yaramadığını ve bu karara rağmen saldırıların devam ettiği bununla birlikte BM’nin güçlü bir politika izlemediğine yorumlanırken tepkilerde arttı. Esad rejiminin katlettiği çocukların cesedinin BM çuvallarına koyularak defnedilmesi BM’ye karşı ‘Kefenli mesaj’ olarak yorumlanırken Doğu Guta’da bilançonun giderek ağırlaştığı ve Esad rejiminin sivilleri vurmaya devam ettiği görüldü. Alınan 1 aylık insani ateşkes kararına rağmen devam eden bu saldırılar sonucunda BM’nin nasıl bir yol izleyeceği ise merak edilen konular arasında.