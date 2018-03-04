﻿ Son Dakika! ABD Gerekçe Sunarak Ankara’daki Büyükelçiliğini Kapattı

Son Dakika! ABD Gerekçe Sunarak Ankara’daki Büyükelçiliğini Kapattı

Alınan son dakika bilgisinde ABD’nin güvenlik gerekçesiyle Ankara’da bulunan Büyükelçiliğini 1 günlük süreyle kapattığı öğrenildi.

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Son Dakika! ABD Gerekçe Sunarak Ankara’daki Büyükelçiliğini Kapattı
Son Dakika! ABD Gerekçe Sunarak Ankara’daki Büyükelçiliğini Kapattı Tarih: 2018-03-04 Saat: 23:38:53
Güncelleme : 2018-03-04 23:38:53

Alınan son dakika bilgisinde ABD’nin güvenlik gerekçesiyle Ankara’da bulunan Büyükelçiliğini 1 günlük süreyle kapattığı öğrenildi.

ABD, Ankara’da bulunan Büyükelçiliğini güvenlik gerekçesiyle 1 günlük süreyle kapattığını duyurdu. ABD’nin verdiği kapatma kararı sonrasında Türkiye’den henüz bir açıklama gelmedi.

GÜVENLİK GEREKÇESİYLE KAPATILDI

ABD Ankara Büyğkelçiliğinin güvenlik nedeniyle 1 günlüğüne kapatıldığı belirtildi. 1 günlük süre zarfında sadece acil servislerin sağlanacağı belirtilirken güvenlik nedeniyle kapatılan Büyükelçiliğin hizmete açıldığında açılışının ilan edileceği aktarıldı.

ABD VATANDAŞLARINA UYARI

Öte yandan Büyükelçilik sitesinde yer alan uyarıda, ABD vatandaşlarına kalabalıklardan ve Büyükelçilikten uzak durmaları konusunda dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.

ANKARA VALİLİĞİNDEN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Söz konusu konuyla ilgili Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, istihbarat birimlerine ABD kaynaklarından gelen bilgiler doğrultusunda, ABD Büyükelçiliği ve vatandaşlarının kaldığı yerlere yönelik olarak terör eylemleri yapılabileceği istihbari bilgiler üzerine tüm güvenlik önlemlerinin gözden geçirildiğini ve gerekli olan ilave tedbirlerin alındığını belirtti.

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